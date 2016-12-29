На Ставрополье вора удалось задержать из-за его любви к рыбалке

В Изобильненском районе похититель всего за несколько часов украл с дачных домов, которые он взламывал кувалдой и металлической трубой, коптильную установку, мангал и газовую плиту. Подвела воришку любовь к рыбалке: увидев в одном из домов дорогие удочки, он вернулся за ними, и был пойман на месте преступления. Суд признал его виновным в краже и назначил наказание в виде штрафа. Судебный пристав, вручив постановление о возбуждении исполнительного производства, предупредил должника о том, что несвоевременная выплата уголовного штрафа, назначенного в качестве основного наказания, приведет к его замене. И тогда он может отправиться в места не столь отдаленные. Оценив серьезность своего положения, мужчина на следующий день оплатил долг в полном объеме, сообщили в пресс-службе ведомства.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161229/na_stavropole_vora_udalos_zaderzhat_izza_ego_lyubvi_k_rybalke_99195.html