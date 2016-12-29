Как будут работать регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД края в праздничные дни
Регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД края в праздничные дни будут работать так:
31 декабря – прием граждан до 13 часов;
1 и 2 января 2017 года – не приемные дни,
С 3 января по 6 января 2017 года – прием граждан до 13 часов;
7 января – выходной
С 8 января прием граждан будет осуществляться по графику работы подразделений, рассказали в отделе пропаганды безопасности дородного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161229/kak_budut_rabotat_registratsionnoekzamenatsionnye_otdely_gibdd_k_99260.html
Выбор читателей
Двоим ставропольским футбольным арбитрам присвоено звание «Спортивный судья всероссийской категории»
16:59
16:56