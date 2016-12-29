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29 декабря 2016 г.

Как будут работать регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД края в праздничные дни

Регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД края в праздничные дни будут работать так:

31 декабря – прием граждан до 13 часов;

1 и 2 января 2017 года – не приемные дни,

С 3 января по 6 января 2017 года – прием граждан до 13 часов;

7 января – выходной

С 8 января прием граждан будет осуществляться по графику работы подразделений, рассказали в отделе пропаганды безопасности дородного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161229/kak_budut_rabotat_registratsionnoekzamenatsionnye_otdely_gibdd_k_99260.html
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