Как будут работать регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД края в праздничные дни

Регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД края в праздничные дни будут работать так:

31 декабря – прием граждан до 13 часов;

1 и 2 января 2017 года – не приемные дни,

С 3 января по 6 января 2017 года – прием граждан до 13 часов;

7 января – выходной

С 8 января прием граждан будет осуществляться по графику работы подразделений, рассказали в отделе пропаганды безопасности дородного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161229/kak_budut_rabotat_registratsionnoekzamenatsionnye_otdely_gibdd_k_99260.html