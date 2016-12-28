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28 декабря 2016 г.

В Минеральных Водах прошли соревнования по волейболу среди сотрудников полиции

В Минеральных Водах прошли соревнования по волейболу среди сотрудников полиции

В Минеральных Водах прошли заключительные краевые соревнованиям по волейболу среди сотрудников органов внутренних дел края, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю. В финал прошли 7 сборных команд. Сильнейшей стала команда отдела МВД России по Буденновскому району, второе место заняла команда УМВД России по Ставрополю, Межмуниципальному отделу МВД России «Георгиевский» присудили третье место.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161228/v_mineralnykh_vodakh_proshli_sorevnovaniya_po_voleybolu_sredi_so_99202.html
Фотография к статье В Минеральных Водах прошли соревнования по волейболу среди сотрудников полиции
В Минеральных Водах прошли соревнования по волейболу среди сотрудников полиции
В Минеральных Водах прошли соревнования по волейболу среди сотрудников полиции
Фото пресс-службы ГУ МВД России по краю
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