В Минеральных Водах прошли соревнования по волейболу среди сотрудников полиции

В Минеральных Водах прошли заключительные краевые соревнованиям по волейболу среди сотрудников органов внутренних дел края, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю. В финал прошли 7 сборных команд. Сильнейшей стала команда отдела МВД России по Буденновскому району, второе место заняла команда УМВД России по Ставрополю, Межмуниципальному отделу МВД России «Георгиевский» присудили третье место.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161228/v_mineralnykh_vodakh_proshli_sorevnovaniya_po_voleybolu_sredi_so_99202.html