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Добро своими руками / «Ставропольская правда» от 28 декабря 2016 г.

Ставропольские кадеты сделали новогодние открытки ветеранам Великой Отечественной войны

Ставропольские кадеты сделали новогодние открытки ветеранам Великой Отечественной войны

В преддверии новогодних праздников воспитанники Ставропольской кадетской школы имени генерала А. Ермолова подготовили поздравительные открытки ветеранам Великой Отечественной войны, Вооруженных сил и Росгвардии.

Часть нехитрых, но искренних поздравлений кадеты-ермоловцы сделали своими руками из картона, украсив их аппликациями. А доставляться они будут не почтой, а кадетами – лично в руки.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161228/stavropolskie_kadety_sdelali_novogodnie_otkrytki_veteranam_velik_99183.html
Фотография к статье Ставропольские кадеты сделали новогодние открытки ветеранам Великой Отечественной войны
Ставропольские кадеты сделали новогодние открытки ветеранам Великой Отечественной войны
Ставропольские кадеты сделали новогодние открытки ветеранам Великой Отечественной войны
Фото предоставлено пресс-бюро школы им. генерала Ермолова
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