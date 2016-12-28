Ставропольские кадеты сделали новогодние открытки ветеранам Великой Отечественной войны

Добро своими руками / «Ставропольская правда» от 28 декабря 2016 г.

В преддверии новогодних праздников воспитанники Ставропольской кадетской школы имени генерала А. Ермолова подготовили поздравительные открытки ветеранам Великой Отечественной войны, Вооруженных сил и Росгвардии.

Часть нехитрых, но искренних поздравлений кадеты-ермоловцы сделали своими руками из картона, украсив их аппликациями. А доставляться они будут не почтой, а кадетами – лично в руки.

http://www.stapravda.ru/20161228/stavropolskie_kadety_sdelali_novogodnie_otkrytki_veteranam_velik_99183.html