Фотография к статье Ставропольские кадеты сделали новогодние открытки ветеранам Великой Отечественной войны
Добро своими руками / «Ставропольская правда» от 28 декабря 2016 г.
Ставропольские кадеты сделали новогодние открытки ветеранам Великой Отечественной войны
В преддверии новогодних праздников воспитанники Ставропольской кадетской школы имени генерала А. Ермолова подготовили поздравительные открытки ветеранам Великой Отечественной войны, Вооруженных сил и Росгвардии.
Часть нехитрых, но искренних поздравлений кадеты-ермоловцы сделали своими руками из картона, украсив их аппликациями. А доставляться они будут не почтой, а кадетами – лично в руки.
http://www.stapravda.ru/20161228/stavropolskie_kadety_sdelali_novogodnie_otkrytki_veteranam_velik_99183.html
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Фото предоставлено пресс-бюро школы им. генерала Ермолова