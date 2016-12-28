Клуб «Борец» среди лидеров всероссийских турниров по дзюдо
В преддверии Нового года состоялся ряд турниров по дзюдо, на которых успешно выступили воспитанники спортивного клуба «Борец» из поселка Солнечнодольска Изобильненского района.
В Майкопе на Всероссийском турнире памяти Я. Коблева победителем соревнований в весовой категории свыше 90 кг стал Вардкез Акопян. На первенстве Ставропольского края среди юношей и девушек 2000 – 2002 годов рождения, завершившемся в Михайловске, выступавший в весовой категории до 90 кг Ибрагим Асланидзе завоевал серебряную награду. А на открытом краевом турнире по рукопашному бою среди спортсменов 1999 – 2000 годов рождения Навруз Искендеров стал бронзовым призером в весе до 70 кг. Все спортсмены тренируются под руководством мастера спорта РФ по дзюдо и самбо Тарона Атояна.
Фото предоставлено Т. Атояном