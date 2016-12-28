Дед Мороз приглашает всех на главную площадь Ставрополя 29 декабря

29 декабря Ставропольский Дед Мороз приглашает взрослых и детей на праздник, который пройдет в Ставрополе на площади Ленина в 17 часов. Недавно волшебник вернулся из большого путешествие: он объездил города и села края, везде общался с детворой, дарил подарки. Для ставропольцев Дедушка приготовил много новогодних сюрпризов. Главный из них – прямое включение трансляции праздника на Первом телеканале. А это значит, что Ставрополь увидит вся страна!

На площади в этот вечер пройдут гуляния: будут выступать лучшие творческие коллективы, организованы новогодние кафе, где предложат горячие напитки, сладости, бутерброды и шашлыки. Гости праздника смогут принять участие в танцевальных состязаниях у ёлки, продемонстрировать свои таланты в конкурсах, прокатиться на верблюде и настоящей собачьей упряжке. Ну и, конечно, Дед Мороз примет детей и взрослых в своей Новогодней резиденции.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161228/ded_moroz_priglashaet_vsekh_na_glavnuyu_ploschad_stavropolya_29__99189.html