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27 декабря 2016 г.

Повара школ Ставрополя провели вкусный мастер-класс

Вкусный мастер-класс прошел в Ставрополе, а участвовали в нем школьные повара. Профессионалы своего дела удивляли присутствующих настоящими шедеврами кулинарного мастерства. С самого утра в столовой новой школы № 44 кипели кулинарные страсти. Сотня поваров готовили, и вместе с тем, обменивались опытом, делились секретами профессионального мастерства и рецептами школьных блюд.

Запеканки, омлеты, отбивные, каши, салаты, супы, кисели, пироги и всевозможные десерты – команда школьных шеф-поваров в очередной раз доказала, что обеды ставропольских детей соответствуют самым высоким критериям: школьная еда может быть не только сытной, вкусной и полезной, но также красивой.

Главные критики в лице школьников, учителей и журналистов по достоинству оценили качество, вкус и внешний вид приготовленных блюд, дав им самую высокую оценку, а пустые тарелки на столах стали лучшим комплиментом мастерству. И еще один приятный факт выявил этот мастер-класс: школьные повара умеют готовить не только вкусно, но экономно, укладываясь в заданные бюджетные рамки.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161227/povara_shkol_stavropolya_proveli_vkusnyy_masterklass_99144.html
Фотография к статье Повара школ Ставрополя провели вкусный мастер-класс
Повара школ Ставрополя провели вкусный мастер-класс
Повара школ Ставрополя провели вкусный мастер-класс
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