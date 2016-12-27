Повара школ Ставрополя провели вкусный мастер-класс

Вкусный мастер-класс прошел в Ставрополе, а участвовали в нем школьные повара. Профессионалы своего дела удивляли присутствующих настоящими шедеврами кулинарного мастерства. С самого утра в столовой новой школы № 44 кипели кулинарные страсти. Сотня поваров готовили, и вместе с тем, обменивались опытом, делились секретами профессионального мастерства и рецептами школьных блюд.

Запеканки, омлеты, отбивные, каши, салаты, супы, кисели, пироги и всевозможные десерты – команда школьных шеф-поваров в очередной раз доказала, что обеды ставропольских детей соответствуют самым высоким критериям: школьная еда может быть не только сытной, вкусной и полезной, но также красивой.

Главные критики в лице школьников, учителей и журналистов по достоинству оценили качество, вкус и внешний вид приготовленных блюд, дав им самую высокую оценку, а пустые тарелки на столах стали лучшим комплиментом мастерству. И еще один приятный факт выявил этот мастер-класс: школьные повара умеют готовить не только вкусно, но экономно, укладываясь в заданные бюджетные рамки.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161227/povara_shkol_stavropolya_proveli_vkusnyy_masterklass_99144.html