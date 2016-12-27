Отдел судебных приставов по надзору за работой коллекторов начнет работу с 2017 года

За чашкой чая / «Ставропольская правда» от 28 декабря 2016 г.

27 декабря руководитель краевого управления судебных приставов Николай Коновалов встретился с представителями ведущих телеканалов, печатных и интернет-изданий.

Такие встречи стали традиционными и носят неофициальный характер. Тем не менее за чашкой чая поднимались важные и проблемные вопросы деятельности судебных приставов, обсуждались планы на будущее. Говорили об итогах уходящего года, об открытости, об известных и новых полномочиях службы.

Главный судебный пристав края отметил, что сегодня в ведомстве на исполнении находится миллион производств, половину из которых составляют штрафы ГИБДД, 15-20 процентов – кредиты, долги за ЖКХ, налоги и страховые взносы. Нагрузка у приставов увеличилась, но за год они взыскали около 5,5 миллиарда рублей, почти 2 миллиарда из которых в бюджеты всех уровней. Еще одним важным результатом работы руководитель УФССП России по СК считает явное снижение остатка исполнительных производств по взысканию алиментов – с 10,2 до 9 тысяч.

Николай Коновалов рассказал об эффективности работы автоматизированного комплекса «Дорожный пристав». С его помощью за год с автолюбителей-должников удалось взыскать 169397 тысяч рублей. Почти 35 миллионов получил бюджет края, около 27 миллионов – бюджет Ставрополя.

Не обошли вниманием и недавнее нововведение в деятельности Службы судебных приставов – надзор за работой коллекторов. В связи с этим в краевом управлении с 2017 года заработает новый отдел.

Прозвучала важная информация и для тех, кто не успел избавиться от долговых обязательств, но собрался лететь за границу. Руководитель ведомства пообещал, что в новогодние праздники судебные приставы обеспечат гражданам возможность решить проблемы с ограничением выезда непосредственно на пунктах прохождения границы. Неплательщики смогут погасить задолженность на месте, и – только в порядке исключения – запрет выезда отменят в экстренном порядке.

Валентина ЛЕЗВИНА , при содействии пресс-службы УФССП по краю

http://www.stapravda.ru/20161227/otdel_sudebnykh_pristavov_po_nadzoru_za_rabotoy_kollektorov_nach_99192.html