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27 декабря 2016 г.

Итоги творческого конкурса по борьбе с коррупцией подвели в минсельхозе Ставрополья

Итоги творческого конкурса по борьбе с коррупцией подвели в минсельхозе Ставрополья

В региональном аграрном ведомстве подвели итоги творческого конкурса, посвященного противодействию коррупции. Он включал рисунки, карикатуры, поделки и другие виды мастерства. В нем приняли участие как сотрудники министерства, так и их дети. Так, в номинации «Литературная работа» высшую оценку получили кроссворд Олеси Лисовой и Софьи Манкевич, составленный главными специалистами отдела государственной гражданской службы и кадровой работы, сказка в стихах «Колобок против коррупции», которую придумала ведущий специалист отдела оргработы и информатизации Евгения Свергун вместе с сыном, а также сочинение-эссе «Что такое коррупция и как с ней бороться?» от старшего инженера отдела Гостехнадзора Дениса Самойленко. В номинации «Рисунок» победу одержали: Юлия Грищенко, главный специалист отдела мелиорации и овощеводства; Ангелина Григорова, дочь Яны Григоровой, ведущий специалист отдела развития сельских территорий и инвестиций; Кристина Чернова, ведущий специалист отдела животноводства, рыболовства и племенного дела; Надежда Чаплыгина, главный специалист отдела животноводства, рыболовства и племенного дела. Лучшей поделкой названа работа начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности-главного бухгалтера министерства сельского хозяйства Ставрополья Натальи Макеевой.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161227/itogi_tvorcheskogo_konkursa_po_borbe_s_korruptsiey_podveli_v_min_99172.html
Фотография к статье Итоги творческого конкурса по борьбе с коррупцией подвели в минсельхозе Ставрополья
Итоги творческого конкурса по борьбе с коррупцией подвели в минсельхозе Ставрополья
Итоги творческого конкурса по борьбе с коррупцией подвели в минсельхозе Ставрополья
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