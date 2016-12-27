Два человека пострадали при столкновении «Жигулей» с грузовой «ГАЗелю» в Ставрополе

26 декабря в 10 часов водитель «ВАЗа-21053» на пересечении улиц Доваторцев и Серова, поворачивая налево, столкнулся с автомашиной «ГАЗ-2790», сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В ДТП 51-летний водитель, отец, житель Краснодарского края, получил сотрясение головного мозга, 18-летний пассажир, сын, – с сочетанной травмой был доставлен в больницу.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161227/dva_cheloveka_postradali_pri_stolknovenii_zhiguley_s_gruzovoy_ga_99161.html