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В Совете Федерации пройдут дни Ставропольского края 17 – 18 января

26 декабря планерка в Думе СК под председательством Геннадия Ягубова началась с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы 25 декабря.

Председатель комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь отметил, что в повестку январского заседания готовится ряд нормативных актов. В их числе подписание соглашений о парламентском сотрудничестве с рядом субъектов РФ и о мерах по ужесточению ответственности за неисполнение решений краевой антитеррористической комиссии.

Игорь Андрющенко, возглавляющий комитет по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, проинформировал коллег о том, что в первом чтении принят Федеральный закон «О теплоснабжении». Документ предполагает переход от государственного регулирования тарифов в этой сфере к установлению предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. Порог будет устанавливаться поэтапно региональными энергетическими комиссиями субъектов РФ. Документ в настоящее время дорабатывается, в том числе и с целью социальной защиты населения.

Геннадий Ягубов напомнил о сказанном президентом страны на большой пресс-конференции: стране нужны небольшие региональные банки, которые должны эффективно работать с малым и средним бизнесом, а также с гражданами. В этой связи Геннадий Ягубов попросил комитет по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму внимательно проанализировать работу региональных банков, а также возобновить деятельность существовавшего в прошлом созыве парламента совета по взаимодействию с кредитными организациями.

Спикер призвал коллег принять активное участие в подготовке дней Ставропольского края, которые должны пройти в Совете Федерации 17 – 18 января.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20161226/v_sovete_federatsii_proydut_dni_stavropolskogo_kraya_17__18_yanv_99143.html
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