При крушении самолета Ту-154 погибли ставропольцы

Страшное известие потрясло и Россию, и мир: гибель в авиакатастрофе большей части коллектива прославленного дважды краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Лучшие из лучших музыкантов, солистов, танцоров составляли славу отечественной культуры, почти девять десятилетий оставаясь своего рода визитной карточкой сначала СССР, потом России. Они летели в Сирию, чтобы поздравить российских военнослужащих с наступающим Новым годом. Артисты отправились двумя бортами. Первый самолет приземлился на базе Хмеймим в ночь на воскресенье. Второй борт вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский чуть позже. Совершив промежуточную посадку для дозаправки в Адлере, он взял курс на Сирию. Оказалось, в бессмертие.

В списке погибших почти весь хор и часть музыкантов, 64 человека во главе с художественным руководителем ансамбля народным артистом России генерал-лейтенантом Валерием Халиловым. Есть, увы, в этом перечне и фамилии, знакомые прежде всего работникам культуры края. Это артисты ансамбля Дмитрий Бобовников и Иван Шахов. Дмитрия хорошо знают в родном поселке Рыздвяном Изобильненского района. На сцене Дворца культуры поселка он делал первые шаги в искусство, потом была учеба на отделении народного хорового пения в Ставропольском колледже искусств и знаменитой Гнесинке, откуда талантливого вокалиста пригласили в ансамбль им. Александрова.

– Мы всегда гордились нашими одаренными воспитанниками, которых берут в лучшие творческие коллективы страны, – говорит директор Ставропольского колледжа искусств Анна Макеева. – Следили за их успехами и радовались, что наши ребята достойно представляют Ставропольский край. Дмитрий Бобовников был в их числе и мог еще очень многого достичь в артистической карьере. Конечно, случившаяся трагедия потрясла всех. Мы искренне соболезнуем родным и близким погибших артистов.

В скорбном списке значится Иван Шахов. Он уехал из Ставрополя ребенком, но вот его родителей Галину и Виктора помнят по работе в Государственном казачьем ансамбле песни и танца «Ставрополье», это была замечательная семья талантов.

– Гибель артистов всенародно любимого ансамбля Александрова — невосполнимая утрата для всей российской да и мировой культуры, удар по нашему отечественному военно-музыкальному искусству, – говорит директор детской хореографической школы г. Ставрополя Александр Виниченко. – Выпускники нашей школы, работающие в этом коллективе, оказались в другом самолете, и мы сейчас вместе с ними разделяем скорбь по погибшим коллегам. Будем помнить всегда, сколько сделали эти великолепные артисты для развития музыкального, хорового и хореографического искусства России.

http://www.stapravda.ru/20161226/pri_krushenii_samoleta_tu154_pogibli_stavropoltsy_99119.html