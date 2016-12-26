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26 декабря 2016 г.

В Кисловодске открыли главную городскую ёлку

В минувшее воскресенье в городе-курорте Кисловодске ярко и шумно открыли городскую елку.

Впервые за много лет она переместилась с «пяточка» перед бывшей курортной библиотекой в центр Курортного бульвара – на площадь с «поющим» фонтаном. Зимой фонтан, разумеется, отдыхает. Однако его массивной чаше нашлось достойное применение – она превратилась в пьедестал главной елки города-курорта. Украшенная множеством шаров и гирлянд стройная зеленая красавица органично вписалась в архитектурный ансамбль площади.

И вот рядом с ней вырос просторный балаган. В воскресный полдень его сцену заполнили юные артисты и множество сказочных персонажей. Главным среди них, конечно же, был Дед Мороз. Причем, не один, а целая команда участников городского конкурса «Морозко». За белоснежной бородой иных из них проглядывали совсем юные глаза и курносые носики. Но самый главный Дед Мороз на это внимания не обращал и щедро одаривал грамотами и подарками участников конкурса.

После того, как Старый год передал эстафету Новому, на сцене началось буйное веселье. Плясали все: и сам Новый Дед Мороз, и Снегурочка, и Василиса Прекрасная, и скоморохи, и герои диснеевских мультиков. Вот только Огненного петуха, чьим именем китайские мудрецы нарекли наступающий год, на сцену не пригласили. Но тот не горюнился, а лихо «зажигал» в толпе зрителей перед сценой.

Кульминацией праздника стал салют. Разом грянули несколько пушек, и главную городскую елку, а также собравшихся вокруг нее детей и взрослых накрыло облако разноцветного конфетти.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161226/v_kislovodske_otkryli_glavnuyu_gorodskuyu_elku_99097.html
Фотография к статье В Кисловодске открыли главную городскую ёлку
В Кисловодске открыли главную городскую ёлку
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