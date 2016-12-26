Предприниматели Ставропольского края провели открытые уроки для старшеклассников, охватив более 300 человек. На конкретных примерах тренеры разбирали с ребятами проблемы, которые возникают на начальных стадиях развития дела.

Маркетолог Юлия Беленькая рассказала школьникам Ставрополя об основах бизнес-планирования и секретах делового общения. А индивидуальные предприниматели Ярослав Пономарев и Екатерина Богоровская – какие направления для бизнеса актуальны в нашем регионе. В есентукской школе приглашенным спикером стала предприниматель Виктория Жирова, в невинномысской – Ярослав Липатов, председатель Ставропольского регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей.

Отметим, что серия открытых бизнес-уроков прошла в рамках программы «Ты – предприниматель».

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161226/ty__predprinimatel_biznesuroki_na_stavropole_izuchili_bolee_300__99065.html