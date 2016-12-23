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23 декабря 2016 г.

В Ставрополе прошла годовая дегустация молодых вин

В Ставрополе прошла годовая дегустация молодых вин этого урожая, сообщили в ГКУ «Ставропольвиноградпром». Было представлено почти шесть десятков образцов вин от 20 ставропольских виноделов, что в два раза больше прошлогоднего. В состав дегустационной комиссии вошли известные отраслевые эксперты, проработавшие 30 — 40 лет в этой отрасли. Лучшими образцами признаны: белые вина Владимира Ильина, Василия Голубовского Левокумского района, Александра Коваленко, розовые вина Владимира Ильина, Анатолия Торосяна, красные вина Владимра Ильина, Василия Голубовского, Андрея Сердюкова. В ходе дегустации было принято решение о проведении курсов по виноделию для улучшения качества вин. Следующая встреча виноделов края состоится 14 февраля на Празднике Святого Трифона в Шпаковском районе. Когда-то на Руси этот день считался праздником первой сезонной обрезки виноградников.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161223/v_stavropole_proshla_godovaya_degustatsiya_molodykh_vin_99062.html
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