В Ставрополе прошла благотворительная губернаторская ёлка: детвора в восторге!

Самый главный волшебный праздник, какой только можно придумать, это Новый год! А самые главные его участники — дети. Корреспонденты «Ставропольской правда» побывали на краевой благотворительной губернаторской ёлке и в очередной раз убедились в этой истине.

Зайчики, Снежинки, Снегурочки, Лисички, Ёлочки и даже Пираты приехали на большой праздник. Костюмы были просто восхитительные, а эмоции — непередаваемые. Детвора, которая, как было видно по их нарядам, готовилась к торжеству тщательно, наполнилась массой приятных впечатлений, особенно, когда одни за одним на сцену стали входить Снеговик, Кот Баюн, Иван Царевич. И даже Баба-Яге были рады, а уж Дедушке Морозу со Снегурочкой— тем более!

Организаторы подготовили для своих маленьких гостей развлекательную программу, показали на сцене красивую новогоднюю сказку «Волшебные валенки». После Дедушка Мороз присоединился к большому хороводу и щедро раздарил подарки.

Напомним, благотворительные ёлки проходят в трех городах края (Ставрополе, Пятигорске и Нефтекумске), всего запланировано восемь представлений.

http://www.stapravda.ru/20161223/v_stavropole_proshla_blagotvoritelnaya_gubernatorskaya_elka_detv_99090.html