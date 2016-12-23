В Георгиевске полицейские организовали подставное преступление

Возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченных уголовного розыска МО МВД России «Георгиевский». Они подозреваются в превышении должностных полномочий и незаконном изготовлении оружия. В июне 2015 года, желая улучшить показатели служебной деятельности и показать увеличение количества выявленных преступлений, полицейские попросили 43-летнего наркозависимого жителя Георгиевска признаться в незаконном приобретении и хранении гладкоствольного огнестрельного оружия. А они ему заплатят за это 2,5 тысячи рублей. Полицейские привезли заранее обрезанный ствол гладкоствольного оружия ИЖ 18 ЕМ на одну из улиц города и передали его мужчине. Они привели его в заброшенное здание, пригласили туда понятых и вызвали следственно-оперативную группу. Она и зафиксировала факт незаконного хранения оружия.

При рассмотрении уголовного дела в суде потерпевший сообщил, что ружье было не его. Впрочем, деньги за «преступление» он все-таки получил, отметили в краевом управлении СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161223/v_georgievske_politseyskie_organizovali_podstavnoe_prestuplenie_99077.html