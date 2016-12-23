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23 декабря 2016 г.

Ставропольские добровольцы получили диплом лидера в Москве

Ставропольцы получили награду за успешное проведение акции «Добровольцы – детям»

Ставропольский край получил диплом лидера V Всероссийской акции «Добровольцы – детям» в номинации «Всем миром – за счастье семьи». Вручение проходило в Москве в Совете Федерации. «Добровольцы – детям» реализуется пятый год подряд. В этот раз к акции присоединилось 73 региона, а это более 600 организаций и учреждений. Охват населения России составил около 600 тыс.человек. В крае было проведено более 600 социально значимых мероприятий. Привлечено более двух млн. рублей – они направлены на оказание помощи детям, нуждающимся в длительном лечении и приобретении лекарственных препаратов для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161223/stavropolskie_dobrovoltsy_poluchili_diplom_lidera_v_moskve_99066.html
Фотография к статье Ставропольские добровольцы получили диплом лидера в Москве
Ставропольцы получили награду за успешное проведение акции «Добровольцы – детям»
Ставропольцы получили награду за успешное проведение акции «Добровольцы – детям»
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