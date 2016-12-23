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23 декабря 2016 г.

На Кремлевскую ёлку приглашены дети из Ставропольского края

Новый год

Ребятня из Ставропольского края приглашена на Кремлевскую ёлку, которая традиционно проходит в Москве. Воспитанники детских домов, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, победители конкурсов и олимпиад, отличники учебы (всего 51 ребенок), станут свидетелями яркого представления. Ёлка пройдет на большом зимнем катке Красной площади.

В министерстве образования края рассказали, что дети также посетят Оружейную палату и примут участие в интерактивном представлении «Баллада о маленьком солдате».

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161223/na_kremlevskuyu_elku_priglasheny_deti_iz_stavropolskogo_kraya_99024.html
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