На Кремлевскую ёлку приглашены дети из Ставропольского края

Ребятня из Ставропольского края приглашена на Кремлевскую ёлку, которая традиционно проходит в Москве. Воспитанники детских домов, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, победители конкурсов и олимпиад, отличники учебы (всего 51 ребенок), станут свидетелями яркого представления. Ёлка пройдет на большом зимнем катке Красной площади.

В министерстве образования края рассказали, что дети также посетят Оружейную палату и примут участие в интерактивном представлении «Баллада о маленьком солдате».

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161223/na_kremlevskuyu_elku_priglasheny_deti_iz_stavropolskogo_kraya_99024.html