Бизнесмен, убийца, бандит Имали Надуев осужден заочно на 25 лет

Громкое дело

В Ставропольском краевом суде оглашен приговор в отношении Имали Надуева, в свое время известного на Ставрополье бизнесмена, предпринимателя ныне скрывающегося от суда и следствия, по данным Интерпола, в Канаде и объявленного в международный розыск. Вопрос о его экстрадиции решается.

Так что приговор был заочным. И. Надуев признан виновным в бандитизме (преступную группу он создал в октябре 2010 года и руководил ею), убийстве и подготовке к убийству, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по его смерть, незаконном обороте оружия (наша газета не раз писала об этом криминальном сюжете, (см., например, «Суд без подсудимого», «СП, 29.12.1015 г.).

Приговор – 25 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей и ограничением свободы сроком на 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Этим же приговором удовлетворены иски потерпевших о компенсации морального и имущественного вреда.

Ранее к различным срокам наказания были приговорены исполнители преступлений, заказчиком которых суд признал Надуева. Участники банды, в состав которой вошли Урыш Зауров и его племянник Алибек, жители Новоалександровского района Алексей Макушин и Иван Анашкин с октября 2010 года по май 2013 года убили Юрий Букреева, Мухадина Акбердиева, готовили убийства предпринимателей А. Чагаева и А. Акбердиева, ими был причинен тяжкий вред здоровью судебного пристава-исполнителя в связи с осуществлением им служебной деятельности С. Иванова, повлекший его смерть. Активное посредничество в совершении преступления в отношении Сергея Иванова оказывал также Заурбек Альбекхаджиев, следивший за жертвами. О судьбе сообщников Надуева мы уже тоже писали (подробнее см. «Конец банды», «СП», 21.01.2015 г.). По приговору суда им назначено наказание: Алибеку Заурову – 24,5 года, Урышу Заурову – 20 лет, Алексею Макушину – 21 год, Ивану Анашкину – 16 лет, Заурбеку Альбекхаджиеву – 3 года лишения свободы.

По некоторым данным, когда правоохранители задержали Алибека и Урыша Зауровых и начали их допрашивать, Надуев понял, что вскоре его могут арестовать и уехал в Канаду, где к тому времени уже находилась его семья.

Напомним, до 2011 года Имали Надуев считался крупным и известным в крае предпринимателем, был учредителем ЗАО «Ставхолдинг» и ряда других предприятий, работавших преимущественно в Советском, Кировском и Ипатовском районах Ставрополья. Уголовное дело в отношении него было возбуждено в ходе расследования убийства в Зеленокумске директора ОАО «Ремсельмаш» Юрия Букреева. Он был застрелен у своего дома 3 марта 2011 года (подробнее см. «Криминальный латифундист», «СП», 13.9.2013 г.). Напомним, в тот день, когда Букреев вечером подъехал к своему дому и вышел из автомобиля, в него четырежды выстрелил из пистолета неизвестный, после этого забрал мобильный телефон Букреева и скрылся. Спустя семь дней от полученных ранений Букреев скончался в реанимационном отделении больницы. В ходе следствия установили исполнителей убийства, через них следствие вышло на заказчика — Имали Надуева. Незадолго до преступления у Юрия Букреева возник финансовый конфликт с фирмами, аффилированными Надуеву.

Следователи установили и доказали причастность И. Надуева к другим особо тяжким преступлениями, таким как убийство в августе 2011 года директора ООО «Рояна» в Изобильном Мухадина Акбердиева, расстрелянного на своем рабочем месте — в него в упор было выпущено шесть пуль, причинение тяжких телесных повреждений в январе 2012 года заместителю руководителя Кировского районного отдела УФССП России по краю Сергею Иванову, от которых он умер в Кировской ЦРБ. Причина – С. Иванов должен был заниматься реализацией имущества обанкротившегося ОАО «Коммаяк», владельцем которого был Имали Надуев.

По его заказу готовилось также убийство директора ОАО «Тищенское» Альберта Акбердиеваи еще одного коммерсанта.

В завершении напомним еще один инцидент, также связанный с Надуевым, который пока не получил судебного финала. По нашим данным, отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР продолжается расследование еще одного уголовного дела по обвинению Надуева и ряда его сообщников в крупном мошенничестве, связанном с незаконным банкротством ФГУП ПЗ «Большевик» Ипатовского района. По данным следствия, с 2006 по 2010 год на территории края И. Надуев создал организованную группу в составе Сергея Белых, Екатерины Ковтун, Александра Чепурного (экс-директор ФГУП «Племзавод «Большевик»), Николая Синеокова, Александра Шмидта (бывшего конкурсного управляющего «Большевика») и других, которые путем обмана и злоупотребления доверием похитили имущественный комплекс ФГУП ПЗ «Большевик».

В 2006 – 2011 годах директор ФГУП «Племзавод «Большевик» А. Чепурной заключил ряд экономически невыгодных сделок с многочисленными коммерческими организациями, подконтрольными Надуеву. И это, по мнению следствия, стало причиной неплатежеспособности и банкротства племзавода. После этого с помощью коррупционных связей конкурсным управляющим ФГУП был назначен активный участник преступного сообщества. Он и реализовал по заниженной стоимости активы предприятия на сумму более 250 миллионов рублей, а движимое и недвижимое имущество, материальные ценности и земельный участок площадью 31 тысяча гектаров были переданы в собственность подконтрольных преступному сообществу фирм.

И. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161222/biznesmen_ubiytsa_bandit_imali_naduev_osuzhden_zaochno_na_25_let_99033.html