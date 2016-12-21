Ставрополь принял участие в съёмках новогоднего клипа к «Ёлкам 5»

Во всех городах России, в том числе и Ставрополе, прошел танцевальный флешмоб, приуроченный к выходу песни Сергея Шнурова «Начинаем отмечать». Кстати, композиция вошла в саундтрек к фильму «Ёлки 5».

Репетиция и съёмки состоялись у главной ёлки города на площади Ленина. Флешмоб длился недолго. Режиссеры предварительно рассредоточили толпу и дали указания: «На припеве все дружно смотрим в свои телефоны и подпеваем». Те, кто стоял на переднем плане – в основном молодежь и дети - разучили танцевальные движения ранее, остальная часть толпы исполняла движения в свободном стиле. Из-за масштабности проекта, думается, в конечном видео сложно будет как следует разглядеть город. Поэтому в Ставрополе придумали свою изюминку: человек в костюме ярко-зеленого кактуса отплясывал под задорную музыку вместе с остальной толпой.

Кстати, чтобы заснять людей с разных ракурсов, организаторы использовали квадрокоптер, так что шанс попасть в кадр был у каждого.

Полина ВАКУЛЕНКО

http://www.stapravda.ru/20161221/stavropol_prinyal_uchastie_v_semkakh_novogodnego_klipa_k_elkam_5_99013.html