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21 декабря 2016 г.

С 24 декабря в Ставрополе пройдет новогоднее представление о холодном сердце

Представление «Новогодняя история о холодном сердце или тайна серебряной перчатки» в ДКиС

Принцесса Эльза, потеряв серебряную перчатку, накладывает замораживающее заклинание на королевство и покидает его. Она строит ледяной дворец и решает остаться в нем навсегда. Анна отправляется на поиски любимой сестры. По пути ее ждет множество захватывающих приключений...

Именно этот сюжет лег в основу захватывающего шоу «Новогодняя история о холодном сердце или тайна серебряной перчатки», которое подготовили в Ставропольском ДКиС для ребятни. Уже с 24 декабря взрослые и дети смогут совершить незабываемое путешествие в мир сказки. Сестры Эльза и Анна отправят зрителей в настоящее королевство, где есть злые и добрые герои. Новогоднее волшебство Деда Мороза, истинная любовь и дружба помогут растопить холодное сердце и спасти королевство от вечного холода. А хоровод возле ёлки перед началом представления напомнит всем о добрых новогодних традициях, близких многим поколениям.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161221/s_24_dekabrya_v_stavropole_proydet_novogodnee_predstavlenie_o_kh_99018.html
Фотография к статье С 24 декабря в Ставрополе пройдет новогоднее представление о холодном сердце
Представление «Новогодняя история о холодном сердце или тайна серебряной перчатки» в ДКиС
Представление «Новогодняя история о холодном сердце или тайна серебряной перчатки» в ДКиС
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