Новогоднюю историю о холодном сердце покажет Ставропольский ДКиС

Ставропольский Дворец культуры и спорта активно готовится к новогодним праздникам. Как и в предыдущие годы, артисты будут радовать гостей незабываемым шоу. С 24 по 30 декабря они приглашают взрослых и детей на представление «Новогодняя история о холодном сердце или тайна серебряной перчатки».

Уже, например, известно, что участие в празднике примет студия акробатического танца «Экстрим». Сложные акробатические элементы, захватывающий сюжет, оригинальность музыкального, светового сопровождения и декораций произведут впечатление. А любимые детские герои – сестры Эльза и Анна – отправят зрителей в настоящее королевство, где есть злые и добрые герои. Новогоднее волшебство Деда Мороза, истинная любовь и дружба помогут растопить холодное сердце и спасти королевство от вечного холода. А хоровод возле ёлки перед началом представления напомнит всем о добрых новогодних традициях, близких многим поколениям.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161207/novogodnyuyu_istoriyu_o_kholodnom_serdtse_pokazhet_stavropolskiy_98639.html