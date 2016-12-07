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7 декабря 2016 г.

Новогоднюю историю о холодном сердце покажет Ставропольский ДКиС

Ставропольский Дворец культуры и спорта активно готовится к новогодним праздникам. Как и в предыдущие годы, артисты будут радовать гостей незабываемым шоу. С 24 по 30 декабря они приглашают взрослых и детей на представление «Новогодняя история о холодном сердце или тайна серебряной перчатки».

Уже, например, известно, что участие в празднике примет студия акробатического танца «Экстрим». Сложные акробатические элементы, захватывающий сюжет, оригинальность музыкального, светового сопровождения и декораций произведут впечатление. А любимые детские герои – сестры Эльза и Анна – отправят зрителей в настоящее королевство, где есть злые и добрые герои. Новогоднее волшебство Деда Мороза, истинная любовь и дружба помогут растопить холодное сердце и спасти королевство от вечного холода. А хоровод возле ёлки перед началом представления напомнит всем о добрых новогодних традициях, близких многим поколениям.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161207/novogodnyuyu_istoriyu_o_kholodnom_serdtse_pokazhet_stavropolskiy_98639.html
Фотография к статье Новогоднюю историю о холодном сердце покажет Ставропольский ДКиС
Представление «Новогодняя история о холодном сердце или тайна серебряной перчатки» в ДКиС
Представление «Новогодняя история о холодном сердце или тайна серебряной перчатки» в ДКиС
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