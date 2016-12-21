Наркотики в зубной пасте и телефоны пытались передать осужденным в ставропольской колонии

В ИК-6 хутора Дыдымкин Курсокого района при досмотре посылки сотрудники колонии нашли в тюбике зубной пасты два свертка с порошком, который экспертиза признала синтетическим наркотиком,рассказали в пресс-службе УФСИН России по краю. Передача была адресована 25-летнему молодому человеку, отбывающему наказание за незаконный оборот наркотиков. Посылку отправили из Санкт-Петербурга. А в ИК-1 села Кочубеевского задержали двух мужчин 20-ти и 22-х лет, которые пытались пронести на территорию колонии для осужденных шесть полимерных свертков с 12 сотовыми телефонами. Запрещенные предметы изъяли.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161221/narkotiki_v_zubnoy_paste_i_telefony_pytalis_peredat_osuzhdennym__99000.html