Фотограф Эдуард Корниенко прославил ставропольское небо на весь мир
Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
21 декабря 2016 г.

Наркотики в зубной пасте и телефоны пытались передать осужденным в ставропольской колонии

Осужденным в колонии пытали передать наркотики в тюбике зубной пасты и партию телефонов

В ИК-6 хутора Дыдымкин Курсокого района при досмотре посылки сотрудники колонии нашли в тюбике зубной пасты два свертка с порошком, который экспертиза признала синтетическим наркотиком,рассказали в пресс-службе УФСИН России по краю. Передача была адресована 25-летнему молодому человеку, отбывающему наказание за незаконный оборот наркотиков. Посылку отправили из Санкт-Петербурга. А в ИК-1 села Кочубеевского задержали двух мужчин 20-ти и 22-х лет, которые пытались пронести на территорию колонии для осужденных шесть полимерных свертков с 12 сотовыми телефонами. Запрещенные предметы изъяли.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161221/narkotiki_v_zubnoy_paste_i_telefony_pytalis_peredat_osuzhdennym__99000.html
Фотография к статье Наркотики в зубной пасте и телефоны пытались передать осужденным в ставропольской колонии
Осужденным в колонии пытали передать наркотики в тюбике зубной пасты и партию телефонов
Осужденным в колонии пытали передать наркотики в тюбике зубной пасты и партию телефонов
Фото пресс-службы УФСИН России по краю
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Как вы планируете провести новогоднюю ночь?


Происшествия
Двухлетний ребенок получил травмы в результате ДТП в Изобильненском районе
Наркотики в зубной пасте и телефоны пытались передать осужденным в ставропольской колонии
Телефонная мошенница выудила у пенсионера из Невинномысска 40 тысяч рублей
Браконьер с добычей задержан в Арзгирском районе
Парень украл золото родителей своей подруги на сумму в 30 тысяч рублей
Ставропольский край
Инвестиционную программу министерства ЖКХ правительство Ставрополья отправило на доработку
Фильм «Лермонтовская сотня», снятый на Кавказе, покажут на канале «Культура» 22 декабря
2 участка автомобильной трассы «Кавказ» открыли после реконструкции на Ставрополье
В 2017 году на Ставрополье перезаключат 30% договоров аренды сельхозучастков
Министр ЖКХ Марченко: программа капремонта на Ставрополье не провалена

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!