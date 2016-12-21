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21 декабря 2016 г.

Двух людей из горящей машины спас сотрудник Росгвардии со стажерами

Сотрудник Росгвардии Ставрополья со стажерами спасли людей из горящего автомобиля

20 декабря сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Минераловодскому району старший лейтенант Алексей Криворучко и стажеры – кандидаты для поступления на службу Али Ахсабаров и Сергей Бутько – возвращались в подразделение из краевого центра на служебном автомобиле и увидели ДТП, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по краю.

На дороге вблизи хутора Извещательного Шпаковского района водитель «Лады Ларгуса», не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. Машина загорелась.

Сотрудники Росгвардии бросились на помощь. В горящем автомобиле были заперты мужчина и женщина. В момент удара они получили травмы и не могли без сторонней помощи выбраться из горящего автомобиля. Старший лейтенант и стажеры вытащили пострадавших, перенесли их на безопасное расстояние, оказали помощь и вызвали спасателей и медиков. Через некоторое время автомобиль взорвался. Пострадавшие доставлены в больницу краевого центра.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161221/dvukh_lyudey_iz_goryaschey_mashiny_spas_sotrudnik_rosgvardii_so__99010.html
Фотография к статье Двух людей из горящей машины спас сотрудник Росгвардии со стажерами
Сотрудник Росгвардии Ставрополья со стажерами спасли людей из горящего автомобиля
Сотрудник Росгвардии Ставрополья со стажерами спасли людей из горящего автомобиля
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по краю
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Шпаковский район
Двух людей из горящей машины спас сотрудник Росгвардии со стажерами
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