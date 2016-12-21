Двух людей из горящей машины спас сотрудник Росгвардии со стажерами

20 декабря сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Минераловодскому району старший лейтенант Алексей Криворучко и стажеры – кандидаты для поступления на службу Али Ахсабаров и Сергей Бутько – возвращались в подразделение из краевого центра на служебном автомобиле и увидели ДТП, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по краю.

На дороге вблизи хутора Извещательного Шпаковского района водитель «Лады Ларгуса», не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. Машина загорелась.

Сотрудники Росгвардии бросились на помощь. В горящем автомобиле были заперты мужчина и женщина. В момент удара они получили травмы и не могли без сторонней помощи выбраться из горящего автомобиля. Старший лейтенант и стажеры вытащили пострадавших, перенесли их на безопасное расстояние, оказали помощь и вызвали спасателей и медиков. Через некоторое время автомобиль взорвался. Пострадавшие доставлены в больницу краевого центра.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161221/dvukh_lyudey_iz_goryaschey_mashiny_spas_sotrudnik_rosgvardii_so__99010.html