Двух людей из горящей машины спас сотрудник Росгвардии со стажерами
20 декабря сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Минераловодскому району старший лейтенант Алексей Криворучко и стажеры – кандидаты для поступления на службу Али Ахсабаров и Сергей Бутько – возвращались в подразделение из краевого центра на служебном автомобиле и увидели ДТП, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по краю.
На дороге вблизи хутора Извещательного Шпаковского района водитель «Лады Ларгуса», не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. Машина загорелась.
Сотрудники Росгвардии бросились на помощь. В горящем автомобиле были заперты мужчина и женщина. В момент удара они получили травмы и не могли без сторонней помощи выбраться из горящего автомобиля. Старший лейтенант и стажеры вытащили пострадавших, перенесли их на безопасное расстояние, оказали помощь и вызвали спасателей и медиков. Через некоторое время автомобиль взорвался. Пострадавшие доставлены в больницу краевого центра.
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по краю