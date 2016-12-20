Житель Ставрополя задержал квартирного вора

В городской отдел полиции Ставрополя позвонил житель краевого центра и рассказал о том, что задержал мужчину, который пытался похитить из его квартиры вещи. Злоумышленник пробрался в квартиру через незапертое балконное окно. Там набрал вещей, как потом выяснилось, на 80 тысяч рублей и попытался также ретироваться. Но тут проснулся хозяина квартиры. Мужчина «скрутил» на балконе незнакомца и не отпустил до приезда сотрудников полиции. Сейчас 19-летний ранее судимый житель Ставрополя заключен под стражу, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161220/zhitel_stavropolya_zaderzhal_kvartirnogo_vora_98953.html