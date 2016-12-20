На Ставрополье снизят ставки налога на прибыль для инвесторов

В ближайшее время Ставрополье сможет снижать ставки налога на прибыль в рамках инвестпроектов

Это станет возможным благодаря изменениям в краевой закон об инвестиционной деятельности. С января следующего года ставка налога на прибыль организаций в краевой бюджет для участников региональных инвестпроектов в течение первых пяти лет с начала реализации может быть снижена до нуля, сообщили в министерстве экономического развития СК. Налоговая преференция будет действовать для инвесторов, реализующих программы на территории края. Это означает, что в течение первых пяти налоговых периодов ставка налога на прибыль предприятия снизится на 17 процентов в региональную казну до 2020 года, а затем на 18 – до истечения первых пяти календарных лет, после чего она будет равна десяти процентам. Сейчас предприятия платят налог на прибыль, исходя из ставки в 20 процентов, напомнили в ведомстве, из которых 18 поступает в региональный бюджет, а два – в федеральный. В рамках изменений в Налоговый кодекс, ставки с 1 января нового года изменятся. Семнадцать процентов налога компании будут платить в региональный бюджет и три – в федеральный. Таким образом, Ставрополье сможет освобождать новые региональные инвестиционные проекты от налогов на прибыль, поступающих в краевой бюджет, в полном объеме, воспользовавшись этим правом в рамках нового федерального законодательства, заверили в минэкономразвития. Возможность снижения налоговых ставок на прибыль до нуля – это серьезный шаг на пути к созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе. Каждый регион вправе самостоятельно регулировать снижение ставки налога, поступающего в бюджет субъекта, мы готовы предоставлять преференции в виде ее полного обнуления для перспективных инвестпроектов, которые будут развиваться на территории края, – прокомментировал нововведения заместитель председателя правительства СК — министр экономического развития Андрей Мурга. Эта мера поможет повысить привлекательность региона для инвесторов и тем самым локализовать на территории края новые производства.

http://www.stapravda.ru/20161220/na_stavropole_snizyat_stavki_naloga_na_pribyl_dlya_investorov_98957.html