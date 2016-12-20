Конкурс новогоднего дизайна проходит в Пятигорске

В Пятигорске стартовал конкурс новогоднего дизайна «Праздник к нам приходит». Было представлено 525 работ, выполненных в разнообразных художественных техниках.

Конкурс проводится в трех номинациях: рисунки на новогоднюю и рождественскую тему; новогодние украшения и сувениры для ёлки и интерьера; дизайн поздравительных новогодних открыток и календарей.

В состав жюри вошли педагоги Детской художественной школы и представители творческих общественных организаций Пятигорска. Итоги конкурса будут подводиться в трех возрастных категориях: с 6 до 18 лет. Победителей ждут дипломы и призы.

http://www.stapravda.ru/20161220/konkurs_novogodnego_dizayna_prokhodit_v_pyatigorske_98939.html