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20 декабря 2016 г.

Конкурс новогоднего дизайна проходит в Пятигорске

В Пятигорске стартовал конкурс новогоднего дизайна «Праздник к нам приходит». Было представлено 525 работ, выполненных в разнообразных художественных техниках.

Конкурс проводится в трех номинациях: рисунки на новогоднюю и рождественскую тему; новогодние украшения и сувениры для ёлки и интерьера; дизайн поздравительных новогодних открыток и календарей.

В состав жюри вошли педагоги Детской художественной школы и представители творческих общественных организаций Пятигорска. Итоги конкурса будут подводиться в трех возрастных категориях: с 6 до 18 лет. Победителей ждут дипломы и призы.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161220/konkurs_novogodnego_dizayna_prokhodit_v_pyatigorske_98939.html
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