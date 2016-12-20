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20 декабря 2016 г.

1,3 миллиона электронных обращений поступило за 11 месяцев в органы власти Ставрополья

Ставропольский край занял 32 место среди 85 субъектов РФ в рейтинге «Открытые данные регионов». Этот итог был озвучен на заседании комиссии по внедрению и контролю за реализацией механизмов системы «Открытое правительство» в крае.

Важнейшими инструментами взаимодействия с жителями края являются официальный сайт губернатора, информационные интернет-порталы органов государственной власти, сайты органов исполнительной власти и муниципалитетов. За 11 месяцев 2016 года туда поступило 1,3 миллиона обращений.

Стоит отметить активное использование жителями края сервиса федерального портала государственной службы, где была размещена информация о 398 открытых конкурсах на включение в кадровый резерв и 17 конкурсах на замещение должностей гражданской службы. По итогам конкурсного отбора 21 кандидат был назначен на различные должности.

Еще один значимый проект «Открытого правительства» – «Карта компетенций», который позволил организациям среднего профессионального и высшего образования принять более 10 тысяч слушателей на обучение. Все большую популярность у жителей края набирает интернет-ресурс «Российская общественная инициатива», где только ставропольчанами подано более 100 инициатив.

А. РУСАНОВ , по материалам управления по госинформполитике аппарата ПСК
http://www.stapravda.ru/20161220/13_milliona_elektronnykh_obrascheniy_postupilo_za_11_mesyatsev_v_98949.html
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