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19 декабря 2016 г.

Руководители предприятий получили награды к 25-летию Конгресса деловых кругов Ставрополья

Как уже сообщалось, в краевом центре прошли торжества по случаю 25-летия Конгресса деловых кругов Ставрополья. Ряду бизнесменов, директоров предприятий и организаций нашего региона вручены награды Российского союза промышленников и предпринимателей, медали Ставропольского края, почетные грамоты и благодарственные письма губернатора и Думы СК. Президент КДКС, почетный гражданин края В. Травов награжден медалью СК «За доблестный труд» I степени. Также Почетной грамотой Российского союза промышленников и предпринимателей за подписью его президента А. Шохина отмечен главный редактор «Ставропольской правды» В. Балдицын.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161219/rukovoditeli_predpriyatiy_poluchili_nagrady_k_25letiyu_kongressa_98915.html
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