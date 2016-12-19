Казаки будут помогать охранять правопорядок в Ставрополе

Договор с казачеством / «Ставропольская правда» от 20 декабря 2016 г.

Глава Ставрополя А. Джатдоев и три атамана – Ставропольского городского казачьего общества СОКО ТВКО С. Савченко, Ставропольского городского общества ТКВ В. Квашнин и «Станицы Казанской» Б. Пронин – заключили соглашение о совместной деятельности и сотрудничестве. В соответствии с договором они окажут помощь муниципалитету в поддержании правопорядка – обеспечат охрану детских учреждений, будут патрулировать городские улицы и места проведения массовых мероприятий. Казаки уже сегодня активно включились в борьбу с наркодилерами, проинспектировали работу всех городских платных парковок.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161219/kazaki_budut_pomogat_okhranyat_pravoporyadok_v_stavropole_98878.html