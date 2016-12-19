Глава Ингушетии изучал опыт Ставрополья по развитию системы дошкольного образования

В Михайловске состоялся торжественный митинг, приуроченный ко Дню военной контрразведки и 98-летию образования Особого отдела ВЧК – прообраза современной структуры военной контрразведки в России. Среди участников события – губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, глава Республики Ингушетия Герой России Юнус-Бек Евкуров. Митинг прошел у памятника, посвященному Герою России адмиралу Герману Угрюмову – контрразведчику, который был одним из руководителей контртеррористической операции на Северном Кавказе в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Участники события возложили цветы к мемориалу.

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В рамках визита на Ставрополье Юнус-Бек Евкуров ознакомился с опытом края в развитии системы дошкольного образования. Он посетил расположенный в Михайловске образовательный центр «Адмирал», который объединяет в себе детский сад и начальную школу. Это негосударственное образовательное учреждение, в котором реализуется обычная образовательно-воспитательная программа, а также преподаётся патриотический и духовный компонент. Ставропольский опыт будет изучен специалистами из Ингушетии, он может быть внедрен в республике.

http://www.stapravda.ru/20161219/glava_ingushetii_izuchal_opyt_stavropolya_po_razvitiyu_sistemy_d_98933.html