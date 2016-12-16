Ярмарка рождественских сувениров открыта в ставропольском Доме народного творчества

В краевом Доме народного творчества открылась выставка-ярмарка «Рождественские сувениры», давно ставшая ежегодной, традиционной и весьма популярной. Художники и мастера декоративно-прикладного искусства города и края представляют работы из кожи, меха, керамики, художественного текстиля, стекла, батик, живопись. Главная особенность экспозиции: подобные экспонаты невозможно найти в магазинах, поскольку все они – авторские, и каждый мастер вкладывает в них душу, терпение, умение и талант. В экспозиции принимают участие свыше 50 мастеров и художников, демонстрирующих более 900 работ по различным направлениям. И все это – эксклюзивные и необыкновенные подарки, которые можно приобрести. Основную часть экспонатов составляют елочные украшения ручной работы, сюжетные панно и магнитики, бижутерия, вязаные праздничные скатерти и салфетки, невероятной красоты новогодние елочки из разных материалов, фигурки Деда Мороза и Снегурочки, символы наступающего Нового 2017 года, игрушки из меха, войлока, текстиля, бутылки шампанского и тарели, расписанные на Новогоднюю тему.

http://www.stapravda.ru/20161216/yarmarka_rozhdestvenskikh_suvenirov_otkryta_v_stavropolskom_dome_98898.html