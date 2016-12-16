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16 декабря 2016 г.
Планшет за письмо / «Ставропольская правда» от 16 декабря 2016 г.

Победители конкурса «Лучший урок письма» награждены в Ставрополе

В столице края награждены победители XIV Всероссийского конкурса «Лучший урок письма», организованного Почтой России. Амир Каракетов из Ставрополя, занявший третье место в номинации «Братских народов союз вековой…», получил планшетный компьютер, а три лауреата конкурса – Юлия Пономарева, Виктория Жиренкина и Анастасия Заборская – стали обладательницами специальных призов с почтовой символикой. Как отметил директор макрорегиона Северный Кавказ Почты России С. Муратов, конкурс обрел заслуженную популярность, в том числе в педагогическом сообществе региона.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161216/pobediteli_konkursa_luchshiy_urok_pisma_nagrazhdeny_v_stavropole_98863.html
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