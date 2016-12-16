История о настоящей дружбе и не угасающем оптимизме

Эта история о Константине Боброве – простом садовнике, танцоре и любителе приключенческих рассказов. И, если это важно, это история жизни инвалида.

Первая встреча

...Моросящий с раннего утра дождь уже не просто успел наскучить, но даже раздражал. Понедельник – худший день недели, подумал я, сидя на паре, с ненавистью глядя на улицу сквозь заплывшее крупными каплями окно аудитории. Настроение было на нуле: уже десять утра, а впереди еще встреча на другом конце города, причем не в уютном кафе или хотя бы в теплом коридоре университета, а под плачущим хмурым небом Ставропольского ботанического сада. Но надо ехать. Костя ждет.

Погоду лихорадило: к мерзкому дождю добавился не менее мерзкий ветер, за пять минут пути от университета до остановки выдувший из меня остатки энтузиазма. Грело лишь чувство необходимости вкупе с зарождающимся профессионализмом. Я сел в троллейбус, по привычке уткнулся в телефон и стал размышлять над ходом предстоящего разговора.

С Костей мы познакомились за неделю до излагаемых событий в ставропольской библиотеке для слепых и слабовидящих. По средам там собираются люди с ограниченными возможностями здоровья: играют в шахматы, делятся новостями. По долгу учебы моя группа присутствовала на одной из таких встреч: нам было велено запечатлеть язык жестов в общении с инвалидами. Студентов было больше, чем резидентов этого кружка, поэтому нас разделили на подгруппы, назначив каждой по условному подопечному. Нам достался Костя.

Он стоял у выхода, окидывая оценочным взором комнату. Во взгляде читалась угрюмость, но ложная и наигранная, будто угрюмость эта – полураскрытые шторы в яркий солнечный день. Костя терпеливо ждал, пока и к нему подойдут и заговорят, – было что рассказать.

– Меня зовут Константин. Я работаю в ботаническом саду, люблю танцевать и выступаю на сцене. Обожаю венский вальс, ча-ча-ча и танго. Приходите в субботу во Дворец детского творчества, мы будем там выступать, – пригласил он.

Вторая встреча

...Дождь не прекращался. Троллейбус бездушно высадил пассажиров на конечной, заставляя терпеть природную истерику. Выходя, я ступил в лужу, тихонько выругался, закурил, наивно думая, что успокоюсь, и в компании сокурсников направился к ботаническому саду, в очередной раз проклиная понедельник.

Замерзшими пальцами, все-таки перехитрив сенсор телефона, я набрал номер Кости, предупредил, что мы подходим. Показалось, что звонком я отвлек его от чего-то важного, но точно не от работы (подумалось: какая может быть работа под таким дождем?). Даже самые ответственные садовники, я уверен, скорее предпочтут выпить кружку горячего чая, сидя в теплом вагончике, нежели воспользуются благосклонной к работе влажностью земли, пренебрегая возможностью почти легально отдохнуть.

Костя шел навстречу и улыбался. Без зонта, без капюшона, даже без куртки. Мокрый насквозь, с кусками свежей грязи на башмаках, он шел и улыбался.

– Кость, ты что, работал сейчас? – удивились мы.

– Ну да, а что делать? Пару кустов пересадил, пока земля мокрая. Удобно же копать.

Он улыбался в этот понедельник. Его однобокая походка (сказывается болезнь), мокрая голова, грязная роба и обувь на фоне ненавистного косого дождя — все это почему-то впечатляло.

Костя просто был рад нас видеть. Он ждал, но не зацикливался на ожидании. Он хотел просто пообщаться.

– Я хочу, чтобы у обычных людей не было предрассудков по отношению к инвалидам. Чтобы обычные люди общались с нами на равных, потому что это помогает нам избавиться от страхов и неуверенности. Говорят, что у инвалидов ограниченные ответственность и возможности. Да ничего подобного. Мы соревнуемся на равных, живем на равных и хотим общаться на равных, – вдруг заявил он.

В этот день мы разговаривали об уходе за тепличными растениями, о танце ча-ча-ча, о спорте в целом. Видимо, он почувствовал снисхождение в нашей пустой болтовне, и это его взбесило. Он высказался, посмотрел на меня, с минуту наслаждаясь потерянностью во взглядах его собеседников, затем улыбнулся и добавил: «А в прошлом году был в походе в Архызе. Понравилось, но маловато, всего два дня. Хочу побольше походить по горам».

О пустом мы больше не болтали.

Ростислав СКИДАН

http://www.stapravda.ru/20161216/istoriya_o_nastoyaschey_druzhbe_i_ne_ugasayuschem_optimizme_98853.html