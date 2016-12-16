Фестиваль художественного творчества инвалидов провели в Ипатово

В Доме культуры города Ипатово состоялся районный фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья.

Он проходил под девизом «Хрустальное сердце» и состоял из выставки декоративно-прикладного творчества и концертной программы.

На многочисленных стеллажах были представлены различные жанры: вышивка, бисероплетение, квилинг, оригами. Интерес зрителей вызвали поделки из нетрадиционных материалов: макаронных изделий, теста, декоративные вязаные изделия в виде новогодних игрушек и украшений, а еще самодельное мыло. Отдельным блоком была представлена выставка работ людей с ограниченными возможностями, посещающих студию развития личности «Гармония», ее ведет Елена лова. Поистине волшебно смотрелись работы, выполненные участниками с использованием техники рисования на воде (ЭБРУ) и техники рисования на песке (Sent-art), вышивка лентами, изделия из фоамирана и другие.

Концертную программу украсили выступлениями ансамбль «Созвездие» детской школы искусств, коллектив художественной самодеятельности Ипатовского психоневрологического интерната и другие. Концертные номера известных ипатовских вокалистов чередовались с выступлениями поэта из села Октябрьского Елены Сологуб. Впервые на сцене дуэтом дебютировали Олег Семенов и Марина Жалбэ в художественной постановке стихотворения Эдуарда Асадова «Добрый принц». Всего в концертной программе приняли участие более 40 участников с ограниченными возможностями здоровья.

http://www.stapravda.ru/20161216/festival_khudozhestvennogo_tvorchestva_invalidov_proveli_v_ipato_98808.html