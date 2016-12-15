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15 декабря 2016 г.

Губернатор Ставрополья В.Владимиров: «Земля не товар, а наше будущее»

Губернатор Владимир Владимиров провёл встречу с представителями Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Ставропольского края. В ней принял участие председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Вячеслав Телегин.

Губернатор Владимир Владимиров провёл встречу с представителями Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Ставропольского края.

Темой стал резонансный краевой закон об увеличении до 2,5 тысяч гектаров минимального размера земельного участка, выделяемого из земель сельскохозяйственного назначения.

Открывая разговор, глава региона подчеркнул, что целью закона является необходимость защиты главного ресурса края – земли – от попыток её передела, предпринимаемых из-за пределов Ставрополья.

– Сегодня любой губернатор должен защищать землю своего региона от влияния извне. Это действительно большая проблема, когда агрохолдинги, крупные сельхозпредприятия мирового уровня заходят в регион и дают объявления, примерно, такого содержания: покупаю пай земли, плачу сразу 450 тысяч рублей, в течение пяти лет сохраняю арендные выплаты на пай. А в результате людей обманывают и постепенно подминают под себя хозяйство. Задача – защитить наш край от тех, кто лезет сюда и хочет потеснить местных. Ни одно сельхозпредприятие, ни один крупный хозяйственник не выстоит против такого агрохолдинга. А если хозяйство развалится – погибнет село. Наши сёла всю жизнь содержала именно земля. Поэтому земля – это не товар, а наше будущее. В этом смысле обсуждаемый закон – это щит, который закрывает Ставропольский край.

Глава края признал, что в разработке данного законопроекта ещё на начальном этапе должны были принимать более активное участие представители фермерского сообщества региона.

– Мы учтём этот опыт, и теперь будем гораздо больше людей вовлекать в орбиту нашей работы при принятии таких важных решений, – отметил Владимир Владимиров.

Необходимость более тесного сотрудничества в решении вопросов поддержки и защиты интересов фермеров высказал и председатель краевой Ассоциации КФХ Виктор Пыленок.

По итогам встречи принято решение об образовании в крае рабочей комиссии по регулированию проблемных вопросов, связанных с выделением земли. В ней примут участие представители как правительства края, так и Ассоциации КФХ.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161215/gubernator_stavropolya_vvladimirov_zemlya_ne_tovar_a_nashe_budus_98870.html
Фотография к статье Губернатор Ставрополья В.Владимиров: «Земля не товар, а наше будущее»
Губернатор Владимир Владимиров провёл встречу с представителями Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Ставропольского края.
Губернатор Владимир Владимиров провёл встречу с представителями Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Ставропольского края.
Фото пресс-службы губернатора СК
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