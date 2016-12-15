Открытые литературные Слядневские чтения прошли в Шпаковском районе

В средней общеобразовательной школе № 14 села Надежда Шпаковского района прошли ставшие традиционными Вторые открытые литературные Слядневские чтения. В них приняли участие более сотни талантливых ребят, неравнодушных к книге, практически со всего района. Особенностью нынешних чтений стало уже само место проведения — школа, которой присвоено имя поэта, уроженки села Надежда. Соучредителями чтений вновь выступили Некоммерческий литературный фонд имени В. И. Слядневой и отдел образования администрации района.

Как справедливо заметил исполнительный директор фонда Владимир Лычагин, эта акция на сегодня является уникальной для нашего края:

– Чтений разных довольно много проводится, но в основном они, как правило, проходят в вузах и библиотеках. А вот чтобы в школах – тут Шпаковский район первый. Мудрые школьные учителя, выступившие с этой идеей более года назад, открыли для ребят редкую возможность интеллектуально проявить себя.

Сделать это можно было в нескольких секциях: чтецов произведений В. Слядневой, чтецов произведений других ставропольских поэтов, чтецов авторских (собственных) произведений, буктрейлеров, рефератов, иллюстраций к произведениям В. Слядневой, конкурсе прикладного творчества. Оценить представленные работы приехала представительная команда деятелей культуры из краевого центра, в составе которой были ведущие актеры Ставропольского академического театра драмы, краевого Театра кукол, сотрудники Литературного центра, краевых библиотек, словом, люди весьма компетентные. Ну а коллектив школы-хозяйки во главе с директором Ириной Табат немало постарался, организуя этот необычный день. Творческий день, день интересных открытий, день для талантливых мальчишек и девчонок.

Какими бы ни были разными по своему содержанию секции, общим лейтмотивом стало, естественно, обращение к творчеству знаменитой землячки, а также ярко прослеживаемая патриотическая направленность многих работ. Будь то стихи, рассказ о книге, первый робкий опыт реферата, все они стали своего рода признанием в любви к своей малой родине – селу Надежда. Несомненно, обогатило программу чтений изучение школьниками творчества целой плеяды ставропольских литераторов: ребята читали стихи не только В. Слядневой, но и В. Нарыжной, И. Кашпурова, Г. Фатеева и других. А ведь чтобы выбрать для публичного выступление какое-то стихотворение, юным декламаторам надо было сначала прочесть немало «для себя». То же и с рисунками, поделками начинающих художников. Не случайно же среди поделок, например, неоднократно упоминалось выражение «домик под камышовой крышей» – прямая ассоциация с одним из главных поэтических образов В. Слядневой. Поэт называла родное село своей столицей, воспевая любимые просторы и живущих здесь красивых, трудолюбивых людей. Вот этой искренности в любви к отчему дому, краю, Родине учатся у поэта дети. И когда в актовом зале школы несколько раз звучало какое-то одно ее стихотворение, это вовсе не было просто повтором! Каждый чтец постарался выразить поэтические строфы по-своему, со своей интонацией, своим пониманием смысла. Кому-то это удалось лучше, кому-то не так хорошо, но не это главное, куда важнее сам факт — детвора знает эти стихи. И не только стихи, и не только одного поэта.

Второй год в программе школьных Слядневских чтений присутствует раздел буктрейлеров, появившийся благодаря кураторам из краевой библиотеки для молодежи имени В.И. Слядневой. И это тоже замечательно, что ребята пытаются представить литературные произведения с помощью современных технологий. Нынче число участников этой секции выросло до двадцати — приехали школьники из Казинки, Татарки, Михайловска, Демино. Говорить о том, что авторам удалось сделать именно буктрейлеры «в чистом виде», наверное, пока рано. В общепринятом смысле этот продукт призван рекламировать свежевышедшие книги и пропагандировать чтение как таковое. Школьники обратились к целому ряду поэтических сборников, кто-то выбрал фантастический роман, кто-то отдельную главу из понравившейся поэмы или рассказ. Победителем признан буктрейлер по книге В. Железникова «Чучело», и хотя его создатели явно испытали влияние известного кинофильма, порадовало то, что они практически поставили свой мини-фильм, где исполнителями выступили их одноклассники.

Подытоживая этот конкурс, директор краевой библиотеки Людмила Игнатова постаралась тактично объяснить участникам их промахи:

– Ролик должен быть настолько вкусным, чтобы захотелось эту книгу прочитать! И четче работать не только с визуальным рядом, но и с музыкальным оформлением. Почему бы, говоря о народности творчества поэта, не обратиться к народной же музыке?.. А уж когда идет патриотический ролик под иностранную песню, это просто несочетаемо! Конечно, большое благо — Интернет: бери оттуда все, что хочешь. Однако этим изобилием пользоваться нужно более осмысленно. Полезно было бы участникам предварительно познакомиться с лучшими образцами этого жанра. Но все равно все ребята молодцы! Работали с азартом, увлеченно.

А ведь и правда, все они большие молодцы — и дети-участники, и взрослые организаторы этого доброго, полезного дела. Хорошо, что они встретились в прекрасном селе Надежда, в школе, стоящей на улице с чудесным названием — Раздольная.

http://www.stapravda.ru/20161215/otkrytye_literaturnye_slyadnevskie_chteniya_proshli_v_shpakovsko_98834.html