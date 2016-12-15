На Ставрополье арендная плата для некоторых предпринимателей выросла в 18 раз

Вопрос о размере арендной платы за земельные участки в краевой собственности обсудили по инициативе бизнес-омбудсмена региона Кирилла Кузьмина в Торгово-промышленной палате СК в ходе «круглого стола», сообщили в ведомстве. Главной темой стало обсуждение последствий реализации постановления краевого правительства о порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности региона, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставлена в аренду без торгов. Во встрече приняли участие министр имущественных отношений края Алексей Газаров, уполномоченный по защите прав предпринимателей Ставрополья Кирилл Кузьмин, главы районов, представители бизнес-объединений и предприниматели. На практике постановление о новом расчете арендной платы за землю вызвало в основном негативные последствия, отметил Кирилл Кузьмин. Предприниматели в некоторых районах края пострадали из-за перерасчета. Где-то размер аренды вырос в 18 раз, где-то в 3. В таких условиях заниматься бизнесом становится просто нерентабельно. Конечно, есть и исключения, где земля стала дешевле, но это стало хорошим подспорьем лишь для единиц. Предприниматель, владелец автосервиса в Арзгирском районе, Александр Емельченко рассказал, что сейчас размер арендной платы составляет 20-30 тысяч рублей в месяц, а раньше 2-3 тысячи. Его доход не столь велик, чтобы справиться с такими суммами в платежках. Видимо, в ближайшее время ему придется свернуть бизнес. Есть проблемы и у фермеров. «Если мы раньше платили за аренду около 300 тысяч рублей в год, то сегодня мы должны отдать больше миллиона», – рассказал фермер из Левокумского района Иса Юнусов. Министр имущественных отношений отметил, что ведомство готово вносить корректировки в постановление, согласно выработанному консолидированному решению. По итогам встречи принято решение о создании рабочей группы для разработки предложений по изменению ставок арендной платы, в которую войдут представители всех заинтересованных сторон.

http://www.stapravda.ru/20161215/na_stavropole_arendnaya_plata_dlya_nekotorykh_predprinimateley_v_98868.html