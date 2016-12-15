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15 декабря 2016 г.

На новогодней ярмарке в Невинномысске организуют народные гуляния

Народные гуляния будут организованы в Невинномысске на предновогодней ярмарке. Ее решили провести 24 декабря. Горожане смогут не только купить мясные, молочные продукты, рыбу, а также елки, новогодние украшения, декоративные изделия ручной работы, но и принять участие в веселом представлении «Праздник к нам приходит». Как рассказали в администрации Невинномысска, в программе действа – новогодние песняи, танцы, потехи, шуточные состязания и даже… забег Дедов Морозов и Снегурочек.

Что касаемо непосредственно ярмарки, то впервые за многие годы ее ряды расположатся в самом центре Невинномысска – на площади у Дворца культуры химиков. Ассортимент товаров обещают широкий: зазывать к своим киоскам и ларькам покупателей будут «купцы», прибывшие из сел и городов нашего региона, а также Краснодарского края и Карачаево-Черкесии.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161215/na_novogodney_yarmarke_v_nevinnomysske_organizuyut_narodnye_guly_98848.html
Фотография к статье На новогодней ярмарке в Невинномысске организуют народные гуляния
На предновогодней ярмарке невинномысцев ждет большой выбор товаров
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