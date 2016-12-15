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15 декабря 2016 г.

Электроэнергию на миллион рублей наворовали в магазинах Ставрополя

Возбуждены уголовные дела по факту причинения ущерба сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электроэнергии. Выяснилось, что сотрудники одного из крупных магазинов краевой столицы изменяли показания приборов учета о потребленной электроэнергии, снижая их. Аналогичное преступление было совершено «спецами» еще одного коммерческого предприятия. Общая сумма ущерба сетевой организации более миллиона рублей. Трое подозреваемых задержаны, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161215/elektroenergiyu_na_million_rubley_navorovali_v_magazinakh_stavro_98856.html
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