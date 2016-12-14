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14 декабря 2016 г.

Житель Андроповского района забил до смерти знакомую кулаками и сапогом

Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Андроповского района, который подозревается в убийстве знакомой.

Вечером 9 декабря в одном из домов в селе Суркуле Андроповского района эти мужчина и женщина поссорились из-за незначительного повода. В ходе ссоры подозреваемый избил женщину — нанес ей несколько ударов кулаками и сапогом по голове. Она умерла на месте происшествия, рассказали в краевом управлении СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161214/zhitel_andropovskogo_rayona_zabil_do_smerti_znakomuyu_kulakami_i_98819.html
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