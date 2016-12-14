Ученые из Ставрополя знают как создать здоровые продукты
В коммунальных бедах многоэтажки Невинномысска обвинили котов
14 декабря 2016 г.

В Невинномысске подвели итоги профилактических мероприятий «Семья»

В Невинномысске прошли оперативно-профилактические мероприятия «Семья». Сотрудники полиции при содействии представителей социальных и иных ведомств проверили 50 неблагополучных семей и 109 несовершеннолетних, состоящих на специальном учете. Также в центре внимания были 40 семей, где дети находятся под опекой.

По итогам рейдов в отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию своих детей, составлено 25 протоколов. В суд направлены материалы на лишение родительских прав в отношении двоих жителей Невинномысска.

В отдел полиции доставили двух подростков, подозреваемых в совершении преступлений. Двое других ребят допустили административные правонарушения, а еще трое – находились в розыске.

За время проведения профилактических мероприятий «Семья» стражи правопорядка и их помощники из различных служб провели 154 беседы с несовершеннолетними, также лекции были прочитаны для коллективов детских садов, школ города.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161214/v_nevinnomysske_podveli_itogi_profilakticheskikh_meropriyatiy_se_98815.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что у вас запланировано на новогодние каникулы?


Общество
Более тысячи жизней спасено сотрудниками ПАСС за год на Ставрополье
Пишущих о спорте журналистов края наградили в Ставрополе
В Невинномысске подвели итоги профилактических мероприятий «Семья»
Завершение года Греции в Ставрополе отметили концертом дружбы
Вместо ореховой рощи в Кисловодске появятся дома для переселенцев
Невинномысск
Юные художники Невинномысска – в числе победителей Всероссийского конкурса «Я рисую…»
Серийный магазинный вор задержан в Невинномысске
Житель Невинномысска, опасаясь гнева жены, заявил об угоне своего автомобиля
Проблемы профессионального образования обсудили в Невинномысске
В Невинномысске бэби-фитнес помогает и малышам, и их мамам

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!