В Невинномысске подвели итоги профилактических мероприятий «Семья»

В Невинномысске прошли оперативно-профилактические мероприятия «Семья». Сотрудники полиции при содействии представителей социальных и иных ведомств проверили 50 неблагополучных семей и 109 несовершеннолетних, состоящих на специальном учете. Также в центре внимания были 40 семей, где дети находятся под опекой.

По итогам рейдов в отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию своих детей, составлено 25 протоколов. В суд направлены материалы на лишение родительских прав в отношении двоих жителей Невинномысска.

В отдел полиции доставили двух подростков, подозреваемых в совершении преступлений. Двое других ребят допустили административные правонарушения, а еще трое – находились в розыске.

За время проведения профилактических мероприятий «Семья» стражи правопорядка и их помощники из различных служб провели 154 беседы с несовершеннолетними, также лекции были прочитаны для коллективов детских садов, школ города.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161214/v_nevinnomysske_podveli_itogi_profilakticheskikh_meropriyatiy_se_98815.html