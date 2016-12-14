Ставропольский Дед Мороз со Снегурочкой отправятся в путешествие по краю

Со ставропольскими журналистами встретились персонажи, без которых не бывает новогодних праздников. Дед Мороза и Снегурочка рассказали о том, что отправляются в путешествие по Ставрополью.

Как оказалось, каждый «официальный» Дед Мороз (а таких в России всего восемь) имеет легенду, почему он живет в том или ином месте. У нашего волшебника их не одна, а целых три. В одной говорится, что Дедушка приехал на Кавминводы поправить здоровье, да решил остаться и управлять здесь зимой и праздником. Вторая история более захватывающая – поговаривают, что он был сослан на Кавказ по подозрению в декабристском восстании, а также водил дружбу с Михаилом Лермонтовым. Но на самом деле, сказал волшебник, братья Морозы еще в 1746 году разделили владения ровно по 45 параллели, и южная часть досталась младшему. Его резиденция с тех пор находится в Железноводске, у горы Развалка. Потому около нее вечный холод, и даже летом под слоем мха проглядывают ледяные пластинки. Вот там и читает Дед Мороз письма, которые отправляют ему ребята.

Некоторые из писем Дедушка даже принес с собой и зачитал. Никого не удивишь уже, что современные дети хотят сенсорный телефон «как у Лены», копию АК-47, но Дедушке Морозу, признался он, нравится, когда ребята желают что-то, связанное с их увлечениями: спортом, танцами или музыкой. Или когда просят здоровья близким. А одна девочка, рассказал волшебник, попросила одеяло и подушку, потому что дома у них все время холодно, и мама не может ничего с этим поделать.

Журналисты обратили внимание на необычные костюмы Снегурочки и Дедушки Мороза. В них соединены элементы казачьего наряда – папаха, эполеты, шапка, и атрибуты Ставропольского края. Белая ткань искрится, как снег под солнцем, а узоры на ней расшиты золотыми колосьями, рукавички тоже золотые, а посох – казачья пика со ставропольским флагом. По велению этого посоха 16 декабря на площади Ленина зажгутся огни на главной краевой ёлке. Засверкают и ели в других уголках края. Ведь не случайно ставропольский Дедушка Мороз со Снегурочкой скоро отправляются в путешествие по нашему краю. Чтобы успеть объехать без исключения все районы, в день они будут проезжать по пять городов и станиц. В долгие поездки волшебник отправляется на праздничном автопоезде, а в Ставрополе передвигается на запряженных в сани терских скакунах.

Когда Новый год проходит, у всех Дедов Морозов существует еще одна обязанность – отчет перед старшим братом. Они садятся за круглый стол и обсуждают, что можно улучшить в их сказочной работе. А после праздников Снегурочка и Дед Мороз снова отправятся к себе, чтобы основательно подготовиться к новому 2018-му году и вновь порадовать чудесами взрослых и детей.

Полина ВАКУЛЕНКО

http://www.stapravda.ru/20161214/stavropolskiy_ded_moroz_so_snegurochkoy_otpravyatsya_v_puteshest_98813.html