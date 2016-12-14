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14 декабря 2016 г.

Помочь собрать новогодние подарки детям можно с Почтой России

Почта России продолжает благотворительную акцию для детей из детских домов «Помоги Деду Морозу».

Почта России продолжает благотворительную акцию для детей из детских домов «Помоги Деду Морозу». Любой, кто хочет поздравить их с Новым годом, может воспользоваться специальной страницей на сайте «Почтамаркет» (https://market.pochta.ru/deti/). Подарки к Новому году, выбранные самими ребятами вместе с педагогами ждут воспитанники 76 детских домов из 61 региона. Свои просьбы Деду Морозу на сайт «Почтамаркет» передали более три тысяч детей. Около 2000 новогодних подарков уже ждут отправки – именно такое количество россиян приняли участие в благотворительной акции и сделали заказы в соответствии с пожеланиями детей. Однако есть дети, которые все еще ждут. Доставку подарков в детские дома Почта России осуществляет бесплатно. Участник акции оплачивает только стоимость подарка.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161214/pomoch_sobrat_novogodnie_podarki_detyam_mozhno_s_pochtoy_rossii_98806.html
Фотография к статье Помочь собрать новогодние подарки детям можно с Почтой России
Почта России продолжает благотворительную акцию для детей из детских домов «Помоги Деду Морозу».
Почта России продолжает благотворительную акцию для детей из детских домов «Помоги Деду Морозу».
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