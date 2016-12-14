Помочь собрать новогодние подарки детям можно с Почтой России

Почта России продолжает благотворительную акцию для детей из детских домов «Помоги Деду Морозу». Любой, кто хочет поздравить их с Новым годом, может воспользоваться специальной страницей на сайте «Почтамаркет» (https://market.pochta.ru/deti/). Подарки к Новому году, выбранные самими ребятами вместе с педагогами ждут воспитанники 76 детских домов из 61 региона. Свои просьбы Деду Морозу на сайт «Почтамаркет» передали более три тысяч детей. Около 2000 новогодних подарков уже ждут отправки – именно такое количество россиян приняли участие в благотворительной акции и сделали заказы в соответствии с пожеланиями детей. Однако есть дети, которые все еще ждут. Доставку подарков в детские дома Почта России осуществляет бесплатно. Участник акции оплачивает только стоимость подарка.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161214/pomoch_sobrat_novogodnie_podarki_detyam_mozhno_s_pochtoy_rossii_98806.html