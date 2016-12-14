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14 декабря 2016 г.
Деньгами или продуктами / «Ставропольская правда» от 14 декабря 2016 г.

Мошенники под видом сотрудников Роспотребнадзора орудуют на Ставрополье

В последнее время в крае участились случаи мошенничества, связанного с лжепроверяющими.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, злоумышленники, представляясь сотрудниками его регионального управления, по телефону обращаются к руководителям различных организаций с просьбами перечислить определенную сумму на счет в банке либо передать курьером набор дорогостоящих продуктов. Взамен на это мошенники гарантируют определенные послабления в ходе предстоящих проверок. Роспотребнадзор призывает игнорировать требования мошенников и обращаться в правоохранительные органы.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161214/moshenniki_pod_vidom_sotrudnikov_rospotrebnadzora_oruduyut_na_st_98786.html
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