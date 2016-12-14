Мошенники под видом сотрудников Роспотребнадзора орудуют на Ставрополье
В последнее время в крае участились случаи мошенничества, связанного с лжепроверяющими.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, злоумышленники, представляясь сотрудниками его регионального управления, по телефону обращаются к руководителям различных организаций с просьбами перечислить определенную сумму на счет в банке либо передать курьером набор дорогостоящих продуктов. Взамен на это мошенники гарантируют определенные послабления в ходе предстоящих проверок. Роспотребнадзор призывает игнорировать требования мошенников и обращаться в правоохранительные органы.