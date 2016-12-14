Грабители-неудачники задержаны в Нефтекумском районе

В дежурную часть полиции в Нефтекумске сообщили о том, что двое неизвестных забрались в административное здание одного из предприятий. Там, угрожая сотрудницам применением оружия, потребовали выдать деньги. Не получив их преступная парочка забрала у женщин мобильные телефоны, и, замкнув их в помещении, скрылись. Группа немедленного реагирования, прибыв на место ЧП, составила словесный портрет нападавших. На розыск злоумышленников был направлен весь личный состав районного отдела внутренних дел. Вскоре были установлены личности предполагаемых преступников, они были задержаны. Это ранее судимые местные жители, у них изъяты украденные телефоны и оружие. Злоумышленники заключены под стражу, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161214/grabitelineudachniki_zaderzhany_v_neftekumskom_rayone_98820.html