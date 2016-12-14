В коммунальных бедах многоэтажки Невинномысска обвинили котов
Ученые из Ставрополя знают как создать здоровые продукты
14 декабря 2016 г.

Грабители-неудачники задержаны в Нефтекумском районе

В дежурную часть полиции в Нефтекумске сообщили о том, что двое неизвестных забрались в административное здание одного из предприятий. Там, угрожая сотрудницам применением оружия, потребовали выдать деньги. Не получив их преступная парочка забрала у женщин мобильные телефоны, и, замкнув их в помещении, скрылись. Группа немедленного реагирования, прибыв на место ЧП, составила словесный портрет нападавших. На розыск злоумышленников был направлен весь личный состав районного отдела внутренних дел. Вскоре были установлены личности предполагаемых преступников, они были задержаны. Это ранее судимые местные жители, у них изъяты украденные телефоны и оружие. Злоумышленники заключены под стражу, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161214/grabitelineudachniki_zaderzhany_v_neftekumskom_rayone_98820.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что у вас запланировано на новогодние каникулы?


Происшествия
Чужую шубу за 90 тысяч рублей прихватила жительница Ставрополя из гардероба
Грабители-неудачники задержаны в Нефтекумском районе
Житель Андроповского района забил до смерти знакомую кулаками и сапогом
В Ставрополе труп 54-летнего мужчины найден под многоэтажкой, где он жил
Движение в направлении Северной Осетии и Грузии закрыто до 19 декабря
Нефтекумский район
Нефтекумские скотокрады получили по три года лишения свобоы
Жителя Нефтекумска пытались убить с помощью гранаты, упакованной в коробку из-под сока
Сотрудников контрольно-пропускного пункта «Затеречный» поздравили с Днем полиции
Бизнес-омбудсмен Ставрополья Кирилл Кузьмин побывал на востоке края
Фермера из Нефтекумского района приговорили к обязательным работам за задержку выплаты штрафа

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!