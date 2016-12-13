Зимовку скота в Кочубеевском районе намерены пройти без потерь

В животноводстве наступил самый сложный и ответственный период — зимовка скота. В Кочубеевском районе в сельхозпредприятиях и крупных крестьянско-фермерских хозяйствах на зимнее содержание переведены 12353 головы крупного рогатого скота. А также 10995 овец (из них 5462 овцематок) и 4800 свиней.

Заранее на тех фермах и кошарах, где это было необходимо, провели текущие ремонты, в том числе водопроводных систем, утеплили помещения.

Одно из условий успешного проведения зимовки – наличие хорошей кормовой базы. Как рассказали в администрации Кочубеевского района, заготовлено необходимое количество грубых и сочных кормов – по 29,3 центнера на одну условную голову. В общем, зимнюю кампанию кочубеевские животноводы намерены пройти без потерь.

http://www.stapravda.ru/20161213/zimovku_skota_v_kochubeevskom_rayone_namereny_proyti_bez_poter_98757.html