В Минераловодском районе идет подготовка к новогодней ярмарке

Началась подготовка к ежегодной краевой предновогодней ярмарке, которая пройдет 23 – 27 декабря на территории агропромышленного парка «Ставрополье» в Минераловодском районе. Проводится она уже в третий раз. Ранее ее участниками стали около десяти тысяч человек. Не меньше ожидается и в этом году. В ярмарке примут участие представители малых и средних предприятий-производителей, федеральных и региональных торговых сетей. Они привезут продукты питания и напитки, а также всю новогоднюю атрибутику – елки и праздничную мишуру. О подготовке к крупной торговой акции шла речь на вчерашнем совещании в Минераловодском районе, которое прошло с участием первого заместителя председателя правительства СК Николая Великданя.

http://www.stapravda.ru/20161213/v_mineralovodskom_rayone_idet_podgotovka_k_novogodney_yarmarke_98775.html