Ставропольские самбисты успешно выступили на чемпионате СКФО

В Нальчике завершился чемпионат СКФО по самбо среди мужчин и женщин. Сборную команду Ставропольского края представляла ШВСМ дзюдо и самбо (директор Мухамед Папшуов).

Чемпионкой округа стала Маргарита Зацепилова, выступавшая в весе до 72 килограммов (тренеры А. Захаркин и Р. Кишмахов). Серебряных наград были удостоены Татьяна Задорожная (до 64 кг, наставники А. Соколенко и А. Захаркин) и Азамат Сидаков (до 74 кг, тренер М. Папшуов). Бронзовые награды завоевали два воспитанника А. Захаркина — Магомед Абдулкагиров (до 82 кг) и Эльдар Лепшоков (до 90 кг).

http://www.stapravda.ru/20161213/stavropolskie_sambisty_uspeshno_vystupili_na_chempionate_skfo_98759.html